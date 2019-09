Betrunkener wirft im Streit einen Hammer

Einen handfesten Streit haben zwei betrunkene Männer am Mittwochabend in einer Obdachlosenunterkunft in Lindau ausgetragen. Der Streit gipfelte darin, dass einer der Bewohner einen Hammer auf seinen Kontrahenten warf. Das verhinderten weitere Bewohner. Wie die Polizei mitteilt, verletzte sich der Mann leicht und trug eine Platzwunde am Kopf davon. Anschließend verschanzte er sich in seinem Zimmer. Zeugen gaben an, dass er ein großes Messer bei sich hätte. Nachdem die Polizei Lindau die Unterkunft geräumt hatte, konnte der Mann durch die Beamten überwältigt werden. Ein Messer fanden sie dabei nicht. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.