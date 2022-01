Betrunkener verursacht Verkehrsunfall

Ein 27-jähriger Mann kollidierte am Donnerstag, gegen 17.25 Uhr, mit seinem Auto in das Fahrzeug eines entgegenkommenden 57-jährigen Mannes in der Bregenzer Straße in Richtung Europaplatz. Das berichtet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in einer Pressemitteilung. Der 27-Jährige betätigte nach eigenen Angaben sein Autoradio und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Durch den Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurde keiner der Insassen verletzt. Bei der Unfallaufnahme lallte der 27-Jährige deutlich.

Ein freiwilliger Atem-Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von mehr als eineinhalb Promille. Der 27-Jährige musste daraufhin im Krankenhaus Lindau eine Blutprobe abgeben. Zudem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Durch den Zusammenprall entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von 16 000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, das nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Kempten übersandt wird.