Betrunkener schlägt zu

In einer Gaststätte in der Bregenzer Straße ist es am Sonntagabend laut Polizeibericht zu einer Körperverletzung gekommen. Hierbei wurde einem Geschädigten eine Flasche oder Glas auf den Kopf geschlagen. Dadurch erlitt er eine stark blutende Platzwunde im Bereich seines linken Ohrs. Der Angreifer befand sich noch in der Gaststätte. Beim Betreten stellten die Beamten im Eingangsbereich, dem WC und dem Bereich vor der Bar Blutspuren fest. Hier wurde dann der Täter mit einer tiefen Schnittwunde an der Hand festgestellt. Beide Beteiligten waren mit jeweils annähernd zwei Promille stark alkoholisiert. Beim Täter wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme vorgenommen. Anschließend kam er zur Behandlung ins Krankenhaus nach Lindau.