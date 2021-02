Betrunkener randaliert und wehrt sich gegen Polizisten

Ein betrunkener Fahrgast in einem Lindauer Stadtbus hat sich massiv gegen die Polizei gewehrt. Das teilt die Polizei mit. Am Samstag gegen 19 Uhr, verständigten Mitarbeiter des Stadtbusses Lindau die Polizeiinspektion Lindau, dass ein Fahrgast betrunken in einem Bus mitfahren würde. Zudem würde er keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Eine Kontrolle des 28-jährigen Mannes am Zentralen Umsteigeplatz durch eine Polizeistreife sei zunächst nicht möglich gewesen.

Als eine weitere Streife hinzugezogen wurde, flüchtete der junge Mann laut Polizei, wurde aber nach kurzer Verfolgung von den Beamten gestellt. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung habe der Mann massiven Widerstand geleistet. Er sperrte sich laut Mitteilung gegen die Maßnahmen, ließ sich auf den Boden fallen und musste unter erheblicher Kraftaufwendung festgehalten werden.

Der Mann sei anschließend auf die Dienststelle mitgenommen worden. Erst hier konnten die Beamten die Identität des Mannes eindeutig klären. Bei der Durchsuchung seiner Person leistete der Mann allerdings erneut Widerstand, heißt es weiter. Nach diesen Maßnahmen habe der 28-Jährige die Dienststelle wieder verlassen können.

Doch lange blieb es nicht ruhig, teilen die Polizisten weiter mit: Etwa 15 Minuten später verständigten Mitarbeiter des zentralen Umsteigeplatzes erneut die Dienststelle, dass der Mann dort wieder randalieren würde. Die Beamten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam. Auch dieser widersetzte sich der 28-Jährige.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft habe der 28-Jährige eine Blutprobe abgeben müssen. Die Blutentnahme wurde durch einen Arzt durchgeführt. Durch die Widerstandshandlungen wurde keiner der eingesetzten Beamten verletzt. Der junge Mann blieb ebenfalls unverletzt.