Betrunkener rammt Autos und Baum

In der Nacht auf Ostersonntag hat ein Betrunkener mit seinem Auto vier geparkte Fahrzeuge und einen Baum beschädigt. Als die Polizei ihn fand, stellt sich raus, dass er keinen gültigen Führerschein hatte.

Am Sonntag um 2.55 Uhr hat ein stark alkoholisierter 22-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie die Polizei mitteilt. Dabei kollidierte er so heftig mit parkenden Fahrzeugen, dass an zweien davon Totalschaden entstand. Der Täter flüchtet mit seinem schwer beschädigten Fahrzeug.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der verantwortliche Fahrzeuglenker laut Polizei im dem schwer beschädigten Fahrzeug angetroffen werden. Der Alkoholtest verlief positiv. Der Fahrzeugschlüssel wurde dem Lenker abgenommen. Im Zuge der Erhebungen wurde zudem festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war.