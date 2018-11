Betrunkener Radler prallt mit dem Kopf gegen Betonpoller

Ein 61-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall am Montagmorgen gegen 0.20 Uhr schwer verletzt worden. Der Radfahrer war in der Fischergasse unterwegs, als er aufgrund deutlicher Alkoholisierung ins Straucheln kam, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.

Der Mann stürzte und prallte mit dem Kopf gegen einen Betonpoller. Er trug keinen Helm und wurde mit deutlichen Kopfverletzungen ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ein Promille. Der Unfall wurde polizeilich aufgenommen. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt, teilt die Polizei mit.