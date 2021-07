Ein 20-jähriger Radfahrer fuhr laut Polizei am Samstagnacht betrunken in der Zwanzigerstraße. Ein Test mit einem gerichtsverwertbaren Alkomaten ergab ein Ergebnis von genau 0,5 Promille, was dazu führte, dass der junge Mann sein Rad abstellen und zu Fuß nach Hause laufen musste. Außerdem wurde gegen ihn ein Bußgeldverfahren eingeleitet mit 500 Euro Bußgeld und einem Monat Fahrverbot in Deutschland.