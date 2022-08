Betrunkener Mann pöbelt auf der Insel Radfahrer an

Ein bereits polizeilich mehrfach aufgefallener 45-jähriger Mann torkelte am Montag gegen 21 Uhr durch die Fischergasse auf der Insel. Radfahrer, die anhielten, da sie sich um den Gesundheitszustand des Mannes sorgten, beschimpfte und beleidigte der 45-Jährige. Daher wurde die Polizei gerufen. Gegenüber den Beamten der Lindauer Polizeiinspektion verhielt sich der Mann aggressiv. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Da mit ihm kein Gespräch zu führen war und er bereits mehrfach betrunken und aggressiv auffiel, nahmen die Beamten ihn laut Polizeibericht in Gewahrsam. Er durfte dann seinen Rausch in einer Haftzelle bei der Polizeiinspektion ausschlafen.