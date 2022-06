Betrunkener findet nicht nach Hause – und randaliert im Nachbargarten

Ein 24 Jahre alter Mann aus Lindau ist am Montagmorgen so betrunken gewesen, dass er nicht mehr nach Hause gefunden hat. Stattdessen wütete er in Nachbars Garten.

Wie die Polizei mitteilt, randalierte er dort gegen 7.20 Uhr. Er beschädigte einige Gartenfiguren und schmiss Gartenmöbel umher, bis der Nachbar die Polizei rief.

Mehr als 1,5 Promille

„Eine Streife der Lindauer Polizeiinspektion brachte den 24-Jährigen wieder auf den richtigen Weg, sodass er sicher zu Hause ankommen konnte“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der entstandene Schaden wird auf über 100 Euro geschätzt.