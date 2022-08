Betrunkener beleidigt Passanten

Die Lindauer Bundespolizei hat einem 35-jährigen Mann am Sonntagnachmittag gegen 13.30 Uhr im Bahnhof Lindau einen Platzverweis erteilt, da er grundlos Passanten und Reisende beleidigte und beschimpfte. Als ihm vorab vom Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn ein Hausverbot erteilt wurde, kam er diesem laut Polizeibericht nicht nach. Daher wurde der Mann durch die Polizeibeamten nach draußen gebracht. Dort gingen seine Beschimpfungen und Beleidigungen weiter, sodass er dann mit Unterstützung der Lindauer Polizeiinspektion in Gewahrsam genommen wurde. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von fast drei Promille. Polizeibeamte wurden durch den Mann nicht beleidigt oder angegriffen. Ein Richter ordnete dann einen Gewahrsam des Mannes zu seiner Ausnüchterung an.