Betrunkener baut Unfall und fährt dann erneut

Zu einer Unfallaufnahme ist eine Streife der Polizeiinspektion Lindau am Samstagmittag auf die A 96 gerufen worden, so die Polizei. Bei Eintreffen der Streife hatten sich die beiden Beteiligten bereits selbst geeinigt und waren an eine geeignetere Örtlichkeit gefahren. Hier stellte die Polizei jedoch bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch fest. Bei einem Test wurde ein Wert von über 1,5 Promille ermittelt. Somit wurde eine Blutentnahme bei dem 42-jährigen Fahrer durchgeführt.

Somit hat der Fahrer nicht nur in betrunkenem Zustand einen Unfall verursacht, sondern hat im Anschluss daran eine erneute Trunkenheitsfahrt begangen. Ihn erwarten eine Strafanzeige und der Entzug der Fahrerlaubnis.