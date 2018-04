Betrunkener Autofahrer ruft selbst die Polizei

Beim Einparken hat ein 31-jähriger Autofahrer am Samstag gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in der Lagerhausstraße in Lindau ein anderes Fahrzeug gestreift und dabei beschädigt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro an beiden Autos. Wie die Polizei berichtet, stand der Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol.

Der Unfallverursacher bestand für die Unfallaufnahme darauf, die Polizei hinzuzuziehen. Die Beamten bemerkten vor Ort schnell, dass er nach Alkohol roch und offensichtlich betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2,5 Promille.

Die Polizeibeamten nahmen dem Autofahrer den Führerschein ab und untersagten ihm die Weiterfahrt. Der Mann wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiinspektion Lindau verbracht. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols.