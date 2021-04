Betrunkener Autofahrer missachtet Ausgangssperre

Auf Grund der aktuellen Ausgangssperre hat die Polizei am Sonntagabend gegen 23 Uhr ein Auto kontrolliert. Hierbei wurde laut Polizeibericht beim Fahrer erheblicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille.

Da es sich um einen österreichischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Hörbranz gehandelt habe, wurde eine Sicherheit in Höhe von 1500 Euro einbehalten, so die Polizei weiter. Ebenfalls wurde sein Führerschein sichergestellt.

Bei der Kontrolle wurde ebenfalls festgestellt, dass er laut Polizei nicht nur die Ausgangssperre missachtete, sondern auch den für die Einreise erforderlichen negativen Corona Test nicht vorweisen konnte.