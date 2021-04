Betrunkener 42-Jähriger geht in Lindau auf Polizisten los

Gerade als Polizisten einem 42-Jährigen helfen wollen, werden sie von dem betrunkenen Mann beleidigt und angegriffen. Die Nacht verbringt der Mann in der Ausnüchterungszelle.

Der Polizeiinspektion Lindau ist am Dienstag telefonisch mitgeteilt worden, dass in der Kemptener Straße auf Höhe einer Tankstelle eine Person liegen würde. Eine Streifenbesatzung traf vor Ort einen 42-jährigen, stark betrunkenen Mann an. Sie halfen ihm auf.

Nachdem der Betrunkene saß, wurde er zunehmend aggressiver. Laut Polizeibericht fing er an, nach den beiden Beamten zu spucken. Außerdem warf er seine Schuhe in Richtung der Polizisten.

Aufs Übelste beschimpft

Ferner beleidigte er die Streifenbesatzung verbal und tätlich aufs Übelste. Die Beamten legten dem Mann daraufhin Handschellen an, heißt es im Bericht der Polizei.

Eine medizinische Behandlung war nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort nicht erforderlich, so dass die Beamten den 43-Jährigen in Gewahrsam nahmen. Er konnte seinen Rausch in einer Arrestzelle der Polizeiinspektion Lindau ausschlafen und wurde am nächsten Morgen wieder entlassen.

Den 42-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Obendrei fanden die Polizisten heraus, dass der Mann von verschiedenen Behörden gesucht wurde, so die Pollizei abschließend.