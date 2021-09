Betrunkene schlägern in einer Gaststätte

Zu einer Schlägerei ist es am Sonntagabend in einer Gaststätte gekommen. Wie die Polizei mitteilt, trugen drei Beteiligte Verletzungen davon. Unklar ist noch, ob es einen Vierten gab. Zeugen riefen am Sonntag gegen 19 Uhr die Polizei zu der Schlägerei in einem Vergnügungscafe in der Bregenzer Straße. Der Zeuge berichtete, drei Männer würden auf einen anderen einschlagen.

Bei Eintreffen der Beamten hatte sich die Lage beruhigt. Drei Männer im Alter von 40, 47 und 54 Jahren schrien sich immer noch an und verhielten sich untereinander aggressiv. Die drei hatten in der Gaststätte zuvor erhebliche Mengen Alkohol getrunken. Der Grund des Streites ließ sich vor Ort nicht klären. Die Beamten trennten die Streithähne zunächst voneinander.

Alle drei wiesen Verletzungen in Form von Prellungen, geplatzten Lippen und Hautabschürfungen auf. Der Rettungsdienst brachte die drei deshalb zur ambulanten Versorgung ins Lindauer Krankenhaus. Einer der Verletzten gab an, er sei von vier Personen geschlagen worden. Ein Zeuge vor Ort sagte aus, dass zwei der Verletzten zuvor die Kundschaft im Lokal bedroht hätten. Welche Drohungen ausgesprochen wurden, ist laut Polizei noch nicht klar. Unklar ist auch, ob eine vierte Person an der Schlägerei beteiligt war und sich vor Eintreffen der Polizei entfernt hatte. Deshalb hofft die Polizei auf weitere Zeugen.