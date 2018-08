Betrunkene Radlerin stürzt

Eine 32-jährige Radfahrerin ist am Donnerstag gegen 1 Uhr am Oberen Schrannenplatz gestürzt, teilt die Polizei mit. Aufgrund ihres Alkoholpegels von 2,4 Promille konnte die Frau sich wohl nicht auf ihrem Fahrrad halten. Bei dem Sturz erlitt die 32-Jährige eine Kopfplatzwunde und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Bei ihr wurde durch einen Arzt eine Blutentnahme zwecks Bestimmung des Blutalkoholgehaltes durchgeführt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gegen sie eingeleitet.