Betrunkene prügeln aufeinander ein

Zwei 40-jährige Bewohner der Obdachlosenunterkunft sind am Montagabend gegen 22 Uhr in Streit geraten. Dabei flogen laut Polizeibericht auch die Fäuste. Beide Kontrahenten verletzten sich gegenseitig im Gesicht und an den Händen. Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte der Auslöser der Streiterei gewesen sein. Bei den Männern maßen die Beamten Atemalkoholwerte von fast zwei und mehr als drei Promille.

Da sich einer der Männer nicht beruhigen ließ, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam und er musste die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen. Gegen beide leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung ein.