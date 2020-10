Betrunken und ohne Führerschein ertappt

Ein 53-Jähriger hat am Montagabend mit seinem Auto die Bregenzer Straße in Lindau befahren. Hinter ihm befand sich eine Streife der Bundespolizei. Da der Fahrer in Schlangenlinien unterwegs war, mehrmals falsch blinkte und schließlich von der Fahrbahn abkam, unterzogen ihn die Beamten einer Kontrolle. Hierbei stellten sie deutlichen Alkoholgeruch fest. Die hinzugezogene Streife der Polizei Lindau übernahm schließlich die Sachbearbeitung. Da der Mann mit mehr als 1,1 Promille und ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.