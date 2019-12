Betrunken mit Fahrrad und Auto unterwegs

Gleich mehrere Betrunkene hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag erwischt. Sie waren mit Fahrrad und Auto im Straßenverkehr unterwegs und tragen nun die Konsequenzen.

Eine 41jährige Lindauerin fuhr mit ihrem Fahrrad gegen 1.45 Uhr auf der Friedrichshafener Straße in Richtung Aeschacher Markt. Die 41jährige fiel der Polizei laut Pressemitteilung auf, da sie mit ihrem Fahrrad in deutlichen Schlangenlinien fuhr und dabei einen Teil der Fahrbahn benötigte. Als die Polizisten die Lindauerin anhielten, wankte sie. Die Beamten rochen deutlich Alkohol. Die 41jährige willigte in einen freiwilligen Test mit dem Alkomat ein. Der Atemalkoholtest ergab laut Polizei 1,78 Promille. Die Dame musste eine Blutprobe abgeben. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Ebenfalls in der Friedrichshafener Straße, jedoch bereits gegen 0.55 Uhr, hielten die Beamten einen 47-jährigen Schweizer in seinem Auto an. Auch hier nahmen die Beamten deutlich Alkoholgeruch wahr. Ein Test mit dem Alkomat ergab 1,02 Promille. Der Schweizer bediente auf der Dienststelle noch den gerichtsverwertbaren Alkomat. Auch hier änderte sich am Ergebnis nichts. Durch die Messung mit dem gerichtsverwertbaren Alkomaten war eine Blutentnahme nicht mehr nötig, wie die Polizei schreibt. Der Mann konnte in die Schweiz zurückkehren, nachdem er eine Sicherheitsleistung bei der Polizei hinterlegt hatte. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot.