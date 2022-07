Betrunken mit Fahrrad gestürzt

Mit einer Anzeige muss ein 28-jähriger Radfahrer rechnen, nachdem er am Mittwochmorgen kurz nach Mitternacht in der Paulinenstraße gestürzt ist. Er hatte offenbar seine Vorderbremse zu stark betätigt und war über den Lenker zu Boden gestürzt, berichtet die Polizei. Dabei zog er sich Kopfverletzungen zu, die vom Rettungsdienst behandelt werden mussten. Der Polizei fielen bei der Unfallaufnahme deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung des 28-Jährigen auf. Da eine Atemalkoholmessung einen Wert von rund 1,7 Promille ergab, musste er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.