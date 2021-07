Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Weil sie völlig betrunken mit dem Fahrrad gefahren sind, ermittelt die Polizei gegen drei junge Lindauer. Gegen einen kommt eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung hinzu.

Die drei jungen Männer fielen der Polizei in der Nacht zum Samstag zunächst auf, weil sie ihre Fahrräder an einer Kontrollstelle der Lindauer Polizei vorbei schoben. Aber kurz sahen die Beamten die drei, als sie mit den Rädern über den Bahnübergang am Eisenbahndamm fuhren. Bei einer Kontrolle war sofort klar, dass alle drei Radfahrer zu viel Alkohol getrunken hatten. Einer war mit einem Alkoholwert von über 1,6 Promille unterwegs. Er wurde zur Blutentnahme auf die Dienststelle der Polizei Lindau gebracht. Bevor sich der Radfahrer ins Streifenfahrzeug setzte, beleidigte ein Begleiter die Polizeibeamten mehrmals.