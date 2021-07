Betrunken auf dem E-Roller

Anzeigen kommen auf einen Lindauer zu, der betrunken auf einem E-Roller unterwegs war, der zudem nicht versichert war. Einer Polizeistreife war der Mann am Samstagnachmittag aufgefallen, als er mit seinem E-Roller auf dem Gehweg vom Reutiner Bahnhof in Richtung Sparkasse fuhr. Den Polizisten fiel auf, dass an dem Roller das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen fehlte. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten leichten Alkoholgeruch beim Fahrer. Ein Alkotest ergab einen Wert von knapp über einem Promille.