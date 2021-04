Betrugsmasche: E-Mail von Bank gefälscht

Vergangene Woche hat ein Mann eine E-Mail erhalten, die vermeintlich von seiner Hausbank stammte. Die Täter forderten Daten an und buchten so eine vierstellige Summe vom Konto des Mannes ab. Das Geld wurde ins Ausland transferiert. Das erklärt die Polizei in einer Mitteilung.

Die E-Mail, die der Mann aus dem östlichen Landkreis Lindau erhielt, war professionell gestaltet. Sie enthielt das dem Mann vertraute Bankenlogo und verwendete die üblichen Redewendungen und Ansprachen. Ein Link in der Mail führte auf eine Internetseite, die ebenso die Aufmachung der Hausbank hatte.

Dort wurde der Mann aufgefordert, zur Aktualisierung seines TAN-Verfahrens seine Kreditkartendaten und zwei TAN (Transaktionsnummern) anzugeben. Normalerweise nutzt der Mann einen TAN-Generator via App, die Internetseite fordert ausdrücklich zur Eingabe einer TAN der ehemals üblichen TAN-Liste auf. Da der Mann die Liste noch hatte, gab er eine TAN an. Die Seite meldete einen angeblichen Fehler zurück und forderte zur Eingabe einer weiteren TAN, ebenfalls von der Liste, auf. Nach Eingabe der zweiten TAN gab die Seite zur Antwort, dass das TAN-Verfahren nun erfolgreich aktualisiert sei.

Bei einer Überprüfung seiner Kontoauszüge stellte der Mann zwei Abbuchungen ins Ausland in einer vierstelligen Höhe fest. Weiterhin wurde sein Konto per Lastschrift belastet.

Die Täter versenden fingierte E-Mails, so genannte Phishing-Mails, oder treten in sozialen Netzwerken als vertrauenswürdige Person auf. Sie wollen Empfänger dazu veranlassen, persönliche Daten wie Zugangsdaten, Passwörter, Transaktionsnummern usw. preiszugeben. Internetbetrüger ködern ihre Opfer mit fingierten E-Mails und führen sie auf professionell gestaltete Internetseiten. Dort sollen sie ihre Zugangsdaten eingeben.

Mit den abgefischten persönlichen Daten können Betrüger Missbrauch betreiben („Identity Theft“ = Übernahme einer fremden Identität) und mit der vorgegaukelten Identität im Namen des Geschädigten online nahezu alle Geschäfte abwickeln (Geld überweisen, Dispokredit ausschöpfen, Online-Einkäufe tätigen usw.). So entsteht Jahr für Jahr ein beträchtlicher wirtschaftlicher Schaden.

Bei der Betrugsmasche kommen erhebliche Summen an ergaunertem Geld zusammen. Im vergangenen Jahr registrierte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West insgesamt 158 Fälle, von denen über 100 erfolgreich waren. Dabei erlangten die Betrüger mehr als eine Million Euro. In diesem Jahr liegt die Zahl der Anzeigen bereits bei nahezu 100, davon war rund die Hälfte aus Betrügersicht von Erfolg gekrönt. Auch die Schadenshöhe ist mit rund 750 000 Euro beträchtlich.

Im Landkreis Lindau verzeichnete die Polizei im vergangenen Jahr elf Taten, davon sieben vollendet, mit einem Vermögensschaden von mehr als 100 000 Euro, dieses Jahr sind bislang drei Taten bekannt. Der aktuelle Fall ist darunter der bislang einzig vollendete Betrug.