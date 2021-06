Betrügerische Immobilienangebote im Internet

In letzter Zeit häufen sich Anzeigen und Meldungen über betrügerische Immobilienangebote in Lindau und Wasserburg, teilt die Polizei mit.

In Lindau wurde über eine Online-Immobilienanzeige ein Haus in der Friedrichshafener Straße für 510 000 Euro angeboten. Eine Interessentin aus Bodolz meldete sich auf diese Anzeige und wurde aufgefordert, vorab Kopien von ihrem Ausweis zu übersenden und anschließend eine Vermittlungsgebühr zu bezahlen. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass die Anzeige gefälscht war und das Haus überhaupt nicht zum Verkauf stand. So wurde auch ein Haus in Wasserburg auf gleicher Weise für 380 000 Euro angeboten. Die Interessenten wurden aufgefordert, Ausweiskopien und Anzahlungen auf ein ausländisches Bankkonto zu überweisen.

Die Polizei rät dringend, auf solche verlockende Angebote nicht einzugehen und keinesfalls Kopien von Ausweisen zu übersenden und irgendwelche Anzahlungen zu leisten.