Betrüger tankt zweimal und flüchtet

Ein 56-jähriger Mazda-Fahrer hat am Samstag gegen 19 Uhr sein Auto an einer Tankstelle am Autobahnzubringer in Lindau für mehr als 50 Euro betank. Im Anschluss fuhr er laut Polizeibericht davon, ohne zu bezahlen. Wie sich nun im Rahmen der Ermittlungen ergeben hat, betankte er am Vormittag sein Auto auf die gleiche Weise an einer Tankstelle in Himmelkron. Da es für beide Tankvorgänge Videoaufzeichnungen gibt, überführten ihn die Beamten recht schnell. Gegen den Mann leiten die Ermittler nun zwei Verfahren wegen Tankbetrugs ein.