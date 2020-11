Betrüger prellen Frau

Eine Frau aus Lindau ist bei einem Laptopverkauf über das Internet vermutlich Betrügern auf den Leim gegangen. Sie inserierte über ein bekanntes Verkaufsportal einen Laptop für mehrere Hundert Euro, teilt die Polizei mit. Ein Interessent aus Großbritannien wollte ihn kaufen und ließ ihn sich schicken.

Nachdem sich beide einig waren, schickte der Käufer offenbar gefälschte E-Mails einer Bank, die belegen sollten, dass der Betrag gezahlt wurde. Daher sandte die Frau den Laptop nach England. Sie bekam noch eine weitere Nachricht, dass der Käufer angeblich zu viel überwiesen hätte. Sie solle den überschüssigen Betrag zurücküberweisen, was sie auch machte. Erst als sie ein zweites Mal aufgefordert wurde, Geld zurückzubezahlen, kamen ihr Zweifel auf und sie wandte sich an die Polizei. Das vorläufige Ergebnis: Der Laptop und das Geld der Frau sind weg, es entstand ein Schaden in insgesamt vierstelliger Höhe.

Die Polizei rät, bei Verkäufen übers Internet keine Ware ins Ausland zu versenden. Falls der Kauf über eine Überweisung erfolgt, sollte der Verkäufer warten, bis der Preis tatsächlich dem Konto gutgeschrieben wurde. „Gefährlich wird es insbesondere dann, wenn E-Mails ankommen, in der die Bezahlung durch die Bank angekündigt beziehungsweise bestätigt werden“, schreibt die Polizei.