Betrüger erbeuten mit neuer Masche beinahe einen vierstelligen Betrag

Seit einiger Zeit ist eine neue Betrugsmasche im Umlauf, wie die Polizei mitteilt. Neben den altbekannten falschen Polizeibeamten und Enkeltrickbetrügern bekommen Geschädigte demnach eine Nachricht via App mit dem Inhalt, dass der Sohn oder Tochter ihr Handy verloren hätte und durch die Eltern eine Rechnung beglichen werden soll. So auch in einem aktuellen Fall aus Lindau.

Eine 64-jährige Frau bekam am Montagabend eine Nachricht von ihrem angeblichen Sohn, weil dieser in finanziellen Schwierigkeiten sei. Die Frau überwies daraufhin online eine niedrige vierstellige Summe auf das übermittelte Onlinekonto des angeblichen Sohnes. Nachdem der Täter unverschämt wurde und nochmals um Geld fragte, rief die Geschädigte ihren Sohn unter einer anderen Telefonnummer an. Dabei wurde der Betrug dann festgestellt.

Durch Kontaktaufnahme mit der Bank konnte die Überweisung gerade noch rechtzeitig gestoppt werden, sodass es zu keinem Schaden kam.

Die Polizei weist nochmals daraufhin, in solchen Fällen kein Geld auf unbekannte Konten zu überweisen und im Zweifelsfall den Angehörigen mit einer bekannten Rufnummer zurückzurufen.