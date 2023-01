Betrügerische Nachricht: Lindauer verliert mehr als 6000 Euro

Zwischen dem 5. und 8 Januar ist es im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West wieder zu Betrugsfällen über den bekannten Messenger-Dienst Whats-App gekommen. Insgesamt 19 Anzeigen gingen bei den Polizeidienststellen ein. Die Betrüger waren in sechs Fällen erfolgreich und erbeuteten laut Polizeibericht eine Summe von etwa 20.000 Euro.

Die Masche ist dabei fast immer dieselbe: „Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Deshalb habe ich eine neue Nummer. Die alte Nummer kannst du löschen.“ So oder so ähnlich melden sich die Betrüger. Die Täter geben sich als Angehörige aus, geben einen Defekt ihres Mobiltelefons vor und dass sie deshalb eine neue Nummer hätten. Im weiteren Verlauf chattet der Schreiber dann freundlich mit den Angeschriebenen. Doch dann wird es ernst: Der Betrüger gibt vor, dass sein Onlinebanking nicht mehr funktionieren würde und bittet um dringliche Überweisung einer Rechnung.

Nachrichten von angeblicher Tochter

So hat am 7. Januar eine 52-jährige Frau aus Immenstadt eine Nachricht ihrer angeblichen Tochter erhalten, wie die Polizei schreibt. Die angelbiche Tochter gab an, dass sie eine neue Nummer habe und bat im weiteren Verlauf um eine Überweisung in Höhe von knapp 2.000 Euro. Da die Geschädigte keine Echtzeitüberweisung getätigt hatte, forderte die unbekannte Täterschaft erneut Geld, diesmal in Höhe von 2.350 Euro. Die 52-Jährige erkannte daraufhin den Betrug. Die bereits getätigte Überweisung konnte gestoppt werden, sodass kein Vermögensschaden entstand.

In Lindau erhielt ein 68-Jähriger ebenfalls eine Nachricht seiner angeblichen Tochter. Die Täter erbaten in diesem Fall eine Überweisung in Höhe von 10.000 Euro. Der Geschädigte überwies letztlich 6.300 Euro auf zwei verschiedene deutsche Konten.

Am erfolgreichsten waren die Täter laut Polizei im Landkreis Günzburg. Vier Geschädigte aus Günzburg, Leipheim, Ichenhausen und Neuburg a.d. Kammel wurden um insgesamt knapp 14.500 Euro betrogen.