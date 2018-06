Betriebsrat des Lindauer Krankenhauses schlägt Alarm

Im Frühjahr bereits haben Mitarbeiter der Lindauer Asklepios-Klinik protestiert: Weil nicht alle Stellen im Krankenhaus besetzt und Mitarbeiter aufgrund der starken beruflichen Belastung oft krank sind, fühlt sich die Belegschaft überlastet. Zwar hat der Lindauer Asklepios-Geschäftsführer Andreas Fischer in einem Pressegespräch vor kurzem erklärt, bis Oktober seien alle offenen Stellen besetzt. Dennoch schlägt jetzt der Betriebsrat Alarm: In einem offenen „Brandbrief“ warnen die Betriebsräte der Lindauer Klinik, dass „eine sichere und adäquate Patientenversorgung ... nicht mehr gewährleistet“ sei.

Als „Klinik mit Herz“ hat sich das Lindauer Krankenhaus vor kurzem anlässlich des Tags der Pflege in einer Pressemitteilung selbst beschrieben. Das hat bei vielen Beschäftigten das Fass zum Überlaufen gebracht: Die Mitarbeiter empfinden das „als Hohn“, steht im offenen Brief zu lesen. Denn die Situation sei in vielen Bereichen der Pflege und im ärztlichen Dienst seit Monaten angespannt: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihre Belastungsgrenzen erreicht!“ In vielen Gesprächen hätten die Kollegen „unzumutbare Zustände“ in den Arbeitsbereichen mitgeteilt „und auch angezeigt“.

Auf Nachfrage der LZ will sich der Betriebsratsvorsitzende Andreas Richter nicht weiter zu diesem „offenen Brandbrief“ äußern. In diesem – von allen Betriebsratsmitgliedern unterschriebenen – Papier weist die Personalvertretung darauf hin, dass Ende Mai im Lindauer Krankenhaus in der Pflege umgerechnet 8,5 Vollzeitstellen wegen Krankheit nicht besetzt gewesen seien. Auch die Zahl der Kündigungen ist nach Aussage des Betriebsrats in den vergangenen Monaten „stark angestiegen“. Nur durch das hohe Engagement der Beschäftigten, die „ständig einspringen“, sowie über Leiharbeitnehmer könnten die Dienste noch abgedeckt werden.

„Personal in der Klinik wird regelrecht verbrannt“

Dabei würden Arbeitsschutz und Arbeitszeitgesetz immer wieder missachtet, kritisiert der Betriebsrat: Die Klinik gönne den Mitarbeitern keine Zeit mehr zum Regenerieren. „Das vorhandene Personal in der Klinik wird regelrecht verbrannt.“ So würden ständig Mitarbeiter in der Freizeit angerufen und „fast genötigt“, einzuspringen. „Dies sind unhaltbare Zustände“, heißt es im offenen Brief an die Asklepios-Verantwortlichen. Das mündet in der Feststellung der Betriebsräte: „Eine sichere und adäquate Patientenversorgung ist unter diesen Umständen nicht mehr gewährleistet.“ Deswegen fordert die Personalvertretung in ihrem offenen Brief: „Schließen Sie umgehend einzelne Bereiche in den Abteilungen“ – bis die Personalstärke wieder das „Soll des Stellenplans“ erreiche.

An seiner Seite weiß der Betriebsrat die Gewerkschaft Verdi: „Es ist gut, dass die Lindauer Klinik einen so aktiven Betriebsrat hat“, sagt Verdi-Mitarbeiterin Uschi Zwick. Sie hat den offenen Brief ebenfalls vorliegen und bestätigt: „Der Personalnotstand ist in Lindau da. Die Belastungsgrenzen sind erreicht.“ In ihren Augen ist es wichtig, den Druck auf Klinik- und Konzernleitung zu verstärken, und dazu zählt Zwick auch offene Briefe. So könne man bessere Tarifverträge aushandeln oder Betriebsvereinbarungen abschließen, in denen etwa Mindestbesetzungen für einzelne Stationen festgeschrieben würden.

Klar ist für die Verdi-Vertreterin auch: Keine Pflegekraft könne gezwungen werden, in ihrer Freizeit für kranke Kollegen einzuspringen. „Wenn ein Dienstplan hängt, ist er ein rechtsverbindliches Dokument.“ Und wenn ein Mitarbeiter während seiner Freizeit angerufen werde, dann empfiehlt Zwick, ganz klar Nein zu sagen: „Das darf auch keine Konsequenzen für die Pflegekraft haben“, betont die Gewerkschaftlerin.

Natürlich gebe es inzwischen deutschlandweit zu wenig Pflegekräfte. Das ist der Verdi-Frau bewusst. Das hätten aber auch Klinikleitungen zu verantworten, die ihren Mitarbeitern eine immer höhere Arbeitsbelastung zumuten. Denn die Personalnot gebe es nicht nur, weil sich immer weniger junge Leute für Pflegeberufe entscheiden. Problem sei auch, dass Pflegekräfte immer häufiger den Beruf wechseln, weil sie die Belastung nicht mehr aushalten.

Zwick hält es übrigens für richtig, dass der Betriebsrat der Lindauer Klinik auch rechtliche Schritte nicht ausschließt. Die Verdi-Vertreterin verweist auf das Beispiel einer Klinik, in der Pausen nicht genommen werden konnten: „Dieses Haus musste Bußgeld zahlen.“