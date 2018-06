Betrüger wollen Bodolzer abzocken

Eine Frau mit Hamburger Telefonnummer ruft am Montagmorgen im Versicherungsbüro von Thomas Freilinger an. Sie behauptet, sie wolle ihm eine Werbeanzeige für die Bodolzer Bürgerbroschüre verkaufen. Als Freilinger ihr erklärt, dass es eine solche Broschüre überhaupt nicht gibt, legt sie einfach auf. Im Internet ist die Hamburger Telefonnummer als einschlägige Betrügernummer bereits bekannt. Die Polizei warnt: Auf dubiose Gespräche am besten überhaupt nicht einlassen.

Insgesamt dreimal haben die Betrüger – am Apparat war immer eine Frau – versucht, Thomas Freilinger zu erreichen. Zweimal bereits am Freitag, geklappt hat es dann am Montagvormittag. Eine Firma habe die Frau, die sich mit dem Namen Fuchs meldete, nicht genannt. „Sie hat behauptet, ich sei in der letzten Bürgerbroschüre schon mit einer Anzeige drin gewesen“, erzählt Freilinger. Dann habe die Frau ihm eine Folgeanzeige verkaufen wollen. „Als ich ihr gesagt habe, dass ich im Bodolzer Gemeinderat bin und weiß, dass es hier keine Bürgerbroschüre gibt, hat sie einfach aufgelegt.“

Die Betrüger-Nummer ist im Internet bekannt

Freilinger wundert sich, dass die Betrüger ihr Glück ausgerechnet bei ihm versucht haben. „Sie müssen ja davon ausgehen, dass eine Allianz-Agentur rechtlich Ahnung hat“, sagt er. Außerdem wisse man in einer so kleinen Gemeinde wie Bodolz ja, ob und wo man eine Anzeige geschaltet habe. Komisch finde er auch, dass die Nummer nicht unterdrückt war.

Wer die Nummer im Internet recherchiert, stößt sofort auf dutzende Kommentare, die vor der Betrugsmasche warnen. „Will eine Werbeanzeige verkaufen und behauptet, wir hätten im Vorjahr schon eine geschalten“, heißt es da, „Möchte eine Werbeanzeige teuer verkaufen. Legt bei Nachfragen sofort auf“, und: „Illegaler Werbeanruf, gab sich als ,Info-Verlag’ aus und sprach von einer Anzeige in einer regionalen Werbebroschüre“.

Freilinger weiß mittlerweile von einem Nachbarn, dass dieser auch von der Betrügerfirma angerufen wurde. Ansonsten sind bei der Lindauer Polizei, so Vize-Chef Thomas Steur, keine Anzeigen hinsichtlich des Betrugsfalls eingegangen.

Jürgen Krautwald von der Pressestelle der Polizei warnt davor, sich auf solche mutmaßlichen Betrugsgespräche einzulassen. „Auf solche dubiosen Gespräche sollte man am besten gar nicht eingehen und sie sofort beenden“, rät Krautwald. „Außerdem kann man auch selber im Internet schauen, ob es die Firmen oder Nummern gibt“, sagt er. Und wer tatsächlich in die Falle der Betrüger tappe, der solle sich an die Verbraucherzentrale wenden – und natürlich an die Polizei.