„Bethlehem ist überall und jederzeit“

Lindau - Erwin Keller hat eine neue Krippe gebaut. Die wievielte es ist, vermag er nicht zu sagen. „Da habe ich längst den Überblick verloren“, gibt er zu. Wer zu ihm nach Hause kommt, glaubt ihm das aufs Wort: überall Weihnachtskrippen und Krippenfiguren. Fast alle selbst gefertigt. Wie sein neues Kunstwerk, das er im Krippenschuppen aufgebaut hat: eine Arche-Erde im Weltall.

Mit dieser Krippe wird er sich zum sechsten Mal um den Lukas-Preis in Mindelheim bewerben. Dafür ist notwendig, dass jedes noch so kleine Element, jede Figur, selbstgemacht ist. Ein zerrissenes Stück Baumstumpf ist die Erde. „Zerrissen, wie so vieles auf der Erde“, erklärt Keller. Sie driftet durch das Weltall. Verloren. Wie einst Noah mit seiner Arche durch das Weltenmeer. Ein Komet schrammt haarscharf an ihr vorbei. Der heilige Franz von Assisi ist an Bord der Erdarche. Er muss dabei sein, denn er, der auf alle möglichen Weisen das Leben Jesu Christi nachempfinden wollte, hat 1223 in den Bergen Umbriens ein neues Bethlehem errichtet. Er wollte den Menschen vor Augen führen, in welcher Armut und Schwachheit der Sohn Gottes in diese Welt kam. In einer Höhle oberhalb des kleinen Ortes Greccio hat er mit lebenden Menschen und Tieren eine Krippe errichtet und dort mit vielen Menschen das Weihnachtsfest gefeiert. Bis heute spielen die Bewohner von Greccio in den Bergen zu Weihnachten und am Dreikönigstag die Szene nach.

Den Glauben nicht aufgeben

Dann ist da ein Hirte, der sein verlorenes Schaf sucht. Der Stall, in dem eben das Jesuskind geboren wurde. „Der Erlöser der Menschheit. Den wir heute so dringend brauchen wie damals“, sagt der Künstler eindringlich.

Die heiligen drei Könige sind im Anmarsch: Sie bringen – es sind moderne Könige – statt Myrrhe, Weihrauch und Gold lieber Salz, Brot und eine Wolldecke. Einer hat eine Aktentasche mit Unterlagen dabei. Vielleicht will er den Eltern gleich die Versicherung für das Kind verkaufen. Keller hat vieles in die Krippenszene eingebaut, was die Menschheit heute bewegt: Wüsten die sich durch den Klimawandel ausbreiten. Schmelzende Gletscher. Zerbröckelnde Gebirge. Eine Mauer, die sich die Menschen aufbauen, „vor allem in ihren Köpfen“, merkt er an. Vulkanausbrüche. Überschwemmungen und Abholzungen. Die Sonne, die immer heftiger strahlt. Und auch einen Hoffnungsschimmer: Die Taube mit einem Olivenzweig im Schnabel, die Noah auf seiner Arche schon zeigte, dass Land in Sicht sei. „Den Glauben an die Vernunft des Menschen darf man nicht aufgeben“, sagt Keller dazu. Ganz oben auf der Arche-Erde steht ein Engel, der den Kometen aufgefangen hat und damit Licht auf die Erde bringt, damit die heiligen drei Könige das Jesuskind überhaupt finden. Über allem wacht die heilige Dreifaltigkeit, in einem Dreieck dargestellt: Das Auge Gottes, der Heilige Geist und eine Kornähre als Zeichen für Jesus Christus, das Brot für die Welt. Erwin Keller ist tief berührt, während er seine Geschichte zur Arche-Erde erzählt. Wenn er eine neue Krippe baue, überlege er stets, was ihn selbst und die Menschen, mit denen er zu tun hat, aktuell bewegt und beschäftigt.

„Ich will Geschichten erzählen“

Als er den zerrissenen Baumstumpf findet, geht das Gedankenkarussell in seinem Kopf los. Wie immer, wenn er eine neue Idee hat, folgen schlaflose Nächte. In denen er sein neues Projekt durchdenkt. Manchmal komme ihm beim Denken dabei ein zufällig gesprochenes Wort oder auch die Predigt des Pfarrers zuhilfe. „Den Rest der Predigt höre ich dann leider nicht mehr, weil es in mir sofort zu arbeiten beginnt. Tiefe Gedanken sind das meist“, verrät er schmunzelnd. „Mich fasziniert das Thema. Diese Kultur ist weit verbreitet und beliebt. Weihnachtskrippen sind international. In allen Ländern der Erde sind sie zu finden. So vielfältig und unterschiedlich in Art, Form und Material, wie die Menschen, die dort leben“, erklärt der leidenschaftliche Krippenbauer.

„Ich habe das Krippen-Gen – und wer den Krippen verfallen ist, so wie ich, sieht überall und in allem die Möglichkeit zu einer Krippe. Die Krippen kommen zu mir.“ Mit seiner Arche-Krippe auf Raumfahrt wolle er mit seinem künstlerischen Tun der Schöpfung auf der Spur sein. „Ich will Geschichten erzählen, die etwas sagen und bedeuten. Denn Bethlehem ist überall und jederzeit. Das dürfen wir nicht vergessen.“ Gerade die Herbergssuche von Maria und Josef sei ein gutes Beispiel. „Die Geschichte wiederholt sich seit Menschengedenken immer wieder. Heute sind es die Flüchtlinge, die auf der ganzen Erde auf Herbergssuche sind.“

Seit 40 Jahren baut und sammelt Erwin Keller Weihnachtskrippen. In der Region ist er dadurch wohlbekannt. In verschiedenen Kirchen standen seine Krippen, und in St. Josef hat er schon drei große Krippenausstellungen eingerichtet. Den Erlös der Ausstellungen spendete er jeweils an soziale Einrichtungen in Lindau. Seine Frau Walburga, Burgi nennt er sie liebevoll, trägt seine Passion mit. „Bis zu bestimmten Grenzen“, schränkt sie lachend ein. „Wenn ich ihn lassen würde, würde er das ganze Haus mit Krippen zustellen.“ Und das könnte er locker. Etwa 150 Krippen – die kleinste davon auf einen Nagelkopf gemalt – hat der Künstler gesammelt. Die meisten davon schlummern gut verpackt auf dem Dachboden und im Keller, wo er sich auch seine Werkstatt eingerichtet hat. Die Krippenfiguren zu seinen selbstgebauten Krippen fertigt er aus Ton, oder er schnitzt sie. „Mein erstes Schaf sah noch wie ein Schweinchen aus“, erinnert er sich lächelnd. „Aber inzwischen kann ich es gut.“

Das Wohnzimmer ist jetzt vor Weihnachten das Krippenzimmer. In einer Ecke steht eine Krippe mit Ministranten-Chor samt heiligem Petrus und Papst aufgebaut, dazu eine alpenländische Krippe und daneben eine Kapelle. Sein Weihnachtsspaziergang mit seiner Burgi am Ufer des Bodensees wird ihn sicher wieder zu einem Stück Holz führen, in dem er seine nächste Krippe erkennt…