Bestzeiten für Ben Bandlow

Von allen war dieser Zeitpunkt sehnlichst herbeigewünscht, nun ging er endlich für elf Nachwuchsschwimmer des TSV 1850 Lindau in Erfüllung: Am vergangenen Wochenende fand der erste Wettkampf in einer Schwimmhalle seit Beginn der Corona-Pandemie statt. Das Internationale Immenstädter Schwimmfest wurde unter sehr strengen Auflagen an zwei Wettkampftagen ausgetragen. Insgesamt waren 21 Vereine mit gut 300 Sportlern angemeldet, die rund 1400 Starts absolvierten. Die Lindauer Sportler konnten dabei mit vielen guten Ergebnissen glänzen.

Der Jüngste im Team, Ben Bandlow (2011) siegte über alle seine fünf Starts mit jeweils Bestzeiten. Die 200 Meter Lagen und 200 Meter Brust, die er erstmals in einem Wettkampf schwamm, konnte er auch im Gesamtergebnis, also dem Ergebnis von beiden Wettkampftagen, für sich entscheiden. Über 100m Brust und 100m Freistil wurde er in der Endabrechnung zweiter, über 100 Meter Rücken dritter. Zwei weitere Aktive standen in der Endabrechnung auf Platz eins: Enja Eckert (2010) verbuchte ebenso einen Sieg über 200 Meter Brust für sich. Über 50 Meter und 100 Meter Brust schwamm sie auf Rang drei. Lukas Trindade Rodriguez (2008) siegte über 50 Meter Rücken. Über 50 Meter und 100 Meter Schmetterling erkämpfte er sich dritte Ränge im Gesamtklassement. Merle Batke (2005) siegte über beide Schmetterlingstrecken am Sonntag mit überragenden Bestzeiten. Über ihre anderen vier Starts schlug sie jeweils als Zweite an. Insgesamt belegte sie dritte Ränge in der Gesamtwertung. Ihr Bruder Lasse (2003), der derzeit ausbildungsbedingt nicht regelmäßig trainieren kann, erschmetterte sich sowohl in der Tageswertung als auch in der Gesamtwertung einen dritten Rang über 100 Meter. Über die 100 Meter Freistil knackte er mit 59,75 Sekunden erstmals die Minutengrenze. Knapp schneller war in Lindauer Team nur Lois Debruyne (2002) mit 59,56 Sekunden. Seine besten Platzierungen lieferte er aber über 50 Meter Schmetterling und Freistil mit dritten Rängen in der Tageswertung. Eduard Ejstrich (2006) zeigte über die Bruststrecken seine Dominanz. Zweite Ränge über 50Meter und 100 Meter sowie ein dritter Rang über 200 Meter und 100 Meter Lagen ergaben schließlich zweit dritte Plätze über die kurzen Bruststrecken. Felix Zillgith und Till Pudlo (beide 2008) erkämpften sich sowohl in der Tages- als auch in der Gesamtwertung Platz zwei und drei über 200 Meter Brust. Während Zillgith noch dritte Tagesränge über 100 Meter Brust und 50 Meter Freistil erschwamm, wurde Till über 50 Meter Freistil und Brust sowie über 100 Meter Lagen Zweiter. Henriette Breunig (2005) belegte über 100 Meter Lagen Rang zwei.