Beste Bedingungen fürs Lindauer U&D

Bei nahezu idealem Festivalwetter haben tausende Punkrock-, Reggae- Rap- und sonstige Fans auf der Hinteren Insel gemeinsam mit dem Club Vaudeville das traditionelle „Umsonst-und-Draußen“-Festival (U&D) gefeiert. Die paar Regentropfen, die schließlich doch vom Himmel fielen, wurden weitestgehend ignoriert, im Gegenteil, die zusätzliche Dusche aus dem Gartenschlauch war bei den meisten sehr willkommen.

Bei allen? Nun, bei der italienischen Praktikantin des Club Vaudeville eher weniger, so schien es, aber es kam andererseits für sie auch nicht in Frage, sich außerhalb der Reichweite der Spritze zu flüchten. Mark Jehnes nutzte beim letzten Auftritt des Abends der Bostoner Band „Jaya the Cat“ reichlich die Macht des Spritzers aus, um einerseits die Gemüter zu kühlen, Stagediver (so weit man das so nennen konnte) zu erfrischen oder eben seine Praktikantin aufs Korn zu nehmen. Bis es ihn schließlich selbst erwischte, dafür aber kräftig. Was er wiederum mit Humor nahm: „Wer austeilt, muss auch einstecken können“, war sein trockener Kommentar aus klatschnassem Gesicht.

Davor hatte die Gartenspritze weitgehend Ruhepauase, nur nach der ersten Band, den italienischen Streetpunkern „Los Fastidios“ kam sie zum Einsatz. Da schien zwar auch keine Sonne mehr, aber es war ziemlich schwül, so dass sich einige freiwillig einer Dusche unterzogen. Die Schwüle ließ im Laufe des Nachmittags merklich ab, warm blieb es trotzdem, also ideal. „Los Fastidios“, seit 1991 aktiv, sind mit ihren eher links-politischen und sozialkritischen Texten und Songs zum achten Mal auf Einladung des Clubs nach Lindau gekommen und eröffneten das U&D 2018.

Ebenfalls sozialkritisch, abseits der Bühne aber auch sozial engagiert ist „Rogers“, auch eine Punkrock-Band, die aus Düsseldorf wieder einmal, genauer zum vierten Mal, an den Bodensee gekommen ist. Eindeutig gegen Antisemitismus, Fremdenhass und Gewalt sind ihre Texte gerichtet, die Punkrocker waren aber selbst tätig geworden, als sie mit syrischen Flüchtlingen einen Ausflug organisierten, gemeinsam mit der Caritas. Was zurecht folgern lässt, dass Rogers nicht zu denen gehört, die zur Rebellion aufruft, um damit Geld zu scheffeln.

Dieser eher seriöse Background der Band hielt jedoch niemanden davon ab, ausgelassen zu tanzen oder mitzusingen. So soll es ja schließlich sein, das U&D ist ja kein Meditationstreffen, sondern ein Fest.

Sein zweites Betätigungsfeld kann Fatoni nicht verleugnen, der als Rapper auf die Bühne des U&D trat und gleich seinen Garderobeständer mitbrachte, neben einer altertümlichen Stehlampe und einem vorerst verhüllten Bild. Klingt vielleicht nach Kunstauktion, diente aber nur der Deko, die Klamotten an der Garderobe hingegen wechselte Fatoni wie seine Songs.

Eifrig auf und vor der Bühne sowie im Publikum unterwegs geizte er aber auch nicht mit dem Verteilen von T-Shirts, die er immer wieder ins Publikum warf. Er hatte wohl noch einige vom Vortag übrig, da war er beim „Heimatsound“-Festival in Oberammergau. Auch in Lindau hatte er seine Fans, die seine Texte auswendig mitsangen und -riefen, obwohl er erst zum zweiten Mal dort auftrat. Und da gab es die zwei Fans, die von ihm nach dem Auftritt ein Autogramm abholten, auf einem Schirm, auch für Fatoni eine Premiere. Die beiden hatten vorgesorgt, mit farblosen Nagellack soll die Schrift für ewig bleiben. Was ewig halt bei einem Schirm bedeuten mag.

Bassist lässt Balletttänzerinnen alt aussehen

„No Fun at All“ ist eine Punkband aus Schweden, die es seit 1991 gibt. Aus dieser Zeit ist noch Gitarrist und Bandgründer Mikael Danielsson dabei, nur zwei „Dienstjahre“ weniger bei der Band haben Sänger Ingemar Jansson und Kjell Ramstedt auf dem Buckel, beziehungsweise in der Kehle und dem Schlagwerk. Lange genug also, um sich nicht mit romantisch verklärten Balladen abzugeben, sondern zu versuchen, die für Punk zulässige Höchstgeschwindigkeit um möglichst das Doppelte zu überschreiten. Das ist ihnen fast gelungen, auch wenn Mikael nicht der Jüngste auf der Bühne ist, treibt es ihn mit unbezähmbaren Temperament von einer Ecke in die andere, während der Bassist einen Spagat nach dem anderen springt und so manche Balletttänzerin fast alt aussehen lässt. 1993 kam die schwedische Band das erste Mal nach Lindau.

Richtige Stammgäste sind „Jaya the Cat“, ursprünglich aus Boston, mittlerweile in Amsterdam lebend. Ist ja auch einfacher, von dort nach Lindau zu reisen. Diese Reise haben sie nun bereits 15 Mal hinter sich gebracht und offensichtlich hat es ihnen auch dieses Mal wieder viel Spaß gemacht, wie auch den anderen Bands, die der Club Vaudeville für verhältnismäßig sehr wenig Gage nach Lindau locken konnte. Aber sie kommen wohl gerne, wenn der Club ruft, ebenso die nach Polizeiangaben etwa 4000 Besucher, die mit ihrem Getränkekonsum das Festival, bei dem run 150 Ehrenamtliche mithalfen, auch dieses Mal wieder zu finanzieren halfen.

25 Leute gehen verbotenerweise übers Bahngleis

Das erwähnte ideale Festivalwetter schlug sich offensichtlich auch aufs Gemüt der Besucher, denn die Polizei vermeldet, dass das U&D größtenteils friedlich verlief.

Ausnahmen waren zwei Autofahrer, die negativ auf das Verbot von Drogenkonsum reagiert hatten und daher von der Polizei positiv auf THC beziehungsweise Kokain getestet wurden. Eine Gruppe von fünf Männern wollten sich pöbelnd und provozierend betätigen, wurden aber schnell überzeugt, dass das keine gute Idee sei. Zu guter Letzt verzeichnete die Polizei 25 illegale Gleisüberschreitungen im Bahnhofsbereich.