Bestattungen in der Corona-Krise: Zwischenmenschliches bleibt auf der Strecke

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen ist am Wochenende im Landkreis Tuttlingen deutlich angestiegen. Am Sonntag vermeldete das Gesundheitsamt 41 Neuinfektionen. Diese stammen, so heißt es von Verwaltungsseite, alle aus Trossingen. Die Zahl der Infizierten stieg am Wochenende auf 465 Personen. Einen positiven Befunde hatte es bereits am Samstag gegeben. Insgesamt 61 Tests an diesem Wochenende fielen negativ aus. Rund 325 Menschen gelten als genesen.