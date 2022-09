Berufsstart für 41 Auszubildende und Studierende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 1. September startete der erste gemeinsame Ausbildungsjahrgang der Anfang des Jahres fusionierten Sparkasse Schwaben-Bodensee. 36 junge Menschen erlernen in den kommenden Jahren den Beruf des Bankkaufmanns bzw. der Bankkauffrau, fünf absolvieren ein Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Ravensburg. Die Sparkasse Schwaben-Bodensee beschäftigt damit insgesamt 111 Auszubildende und dual Studierende in drei Jahrgängen. Sie absolvieren eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Ausbildung, die regionale Besonderheiten berücksichtigt und dabei gleichzeitig überregionale Perspektiven bietet.

Im Mittelpunkt des ersten Ausbildungstags stand das gegenseitige Kennenlernen in der Hauptstelle in Memmingen. Darauf folgt eine Einführungswoche mit Führungen an den verschiedenen Standorten und gemeinsamen Schulungen zu IT-Anwendungen, Datenschutz und Umgangsformen. „Mit dem Kennenlernen in der Gruppe und den gemeinsamen Veranstaltungen legen wir den Grundstein für eine erfolgreiche Ausbildung wie auch für die persönliche Entwicklung der Auszubildenden und Studierenden“, sagt Bernd Fischer, Mitglied des Vorstands bei der Sparkasse Schwaben-Bodensee.

Bei der Sparkasse Schwaben-Bodensee hat die Ausbildung junger Menschen einen hohen Stellenwert. Die Auszubildenden und die dual Studierenden sind von Beginn an Teil des Teams, nehmen an Kundengesprächen teil und führen eigene Projekte durch. Die persönliche, individuelle Betreuung ist durch Ausbildungsbeauftragte vor Ort sowie Ausbildungsreferenten in den Ausbildungszentren Memmingen, Augsburg und Lindau sichergestellt.

Interessierte, die sich gerne mit Finanz- und Wirtschaftsthemen befassen und Freude am Umgang mit Menschen haben, können sich schon jetzt über das Bewerbungstool auf der Website www.spk-schwaben-bodensee.de für eine Ausbildung oder ein duales Studium ab Herbst 2023 bei der Sparkasse Schwaben-Bodensee bewerben.