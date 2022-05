Berufskarriere am Bodensee starten

Die Ausbildungs- und Aufstiegschancen am Bodensee sind groß. Ob Fachkraft, Auszubildender oder Quereinsteiger – wer Lust hast, dort zu arbeiten, wo andere Urlaub machen, kann sich beim Tag der offenen Tür der Tourismusbetriebe am deutschen Bodensee über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten informieren. Die Veranstaltung findet am Freitag, 13. Mai, von 14 Uhr bis 18 Uhr statt. Dann präsentieren sich zahlreiche Tourismusbetriebe und stellen ihr Unternehmen interessierten Bewerberinnen und Bewerbern vor.