Die Industrie- und Handelskammer Schwaben organisiert gemeinsam mit dem Arbeitskreis Schulewirtschaft Lindau-Westallgäu“ die traditionelle Berufsinfomesse Lindau-Westallgäu am Samstag, 14. Mai, von 9 bis 15 Uhr im beruflichen Schulzentrum Lindau. Nach zwei Jahren Pandemie freut sich die IHK über knapp 80 Aussteller, die an der Berufsinfomesse Lindau-Westallgäu ihre Unternehmung vorstellen, heißt es in der Pressemitteilung.