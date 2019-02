Berufsfachschule lädt zu Tag der offenen Tür ein

Die Berufsfachschule für Kinderpflege und die Fachakademie für Sozialpädagogik, das „Marienheim“, präsentieren sich bei einem Tag der offenen Tür an der Schule für Erzieherberufe, Europaplatz 1, am Samstag, 16. Februar. Von 11 bis 15 Uhr sind Interessierte eingeladen, sich über die Ausbildungsgänge zum Kinderpfleger und Erzieher zu informieren. Auch der neue duale Ausbildungsgang ‚Optiprax‘ wird Thema sein, teilt die Schule mit.

Alle Besucher erwartet darüber hinaus ein kreatives und musisches Rahmenprogramm. Zahlreiche Angebote werden zum Dialog über aktuelle und zukünftige Lernformen für diese Berufsfelder anregen. Unter anderem sind Projektpräsentationen der Studierenden der Fachakademie aus den Praktika zu sehen, welche die vielseitigen Aktionen in Kita und Schule dokumentieren.

Auch in diesem Jahr inszeniert die Fachakademie für Sozialpädagogik Lindau wieder ein Theaterstück für junge Zuschauer in sprachlich frechem Stil voller Livemusik und mit Tiefgang, heißt es in der Pressemiitteilung weiter. Seit September 2018 befasst sich die Klasse im ersten Ausbildungsjahr der Fachakademie im Rahmen des darstellenden Spiels mit dem Stoff von Lutz Hübner und hat ihn zu einer eigenen Bühnenfassung gewandelt. Es geht um Freundschaft, um den Traum vom Berühmtwerden und um die Kraft der Musik. Die Inszenierung verbindet dabei zwei zentrale Elemente: die Musik und die Identität der einzelnen Figuren. Neben dem Spiel auf der Bühne wurde auch die Musik von den Studierenden selbst komponiert, arrangiert und passend für das Stück ausgearbeitet.

Auch für Verpflegung ist an diesem Tag gesorgt, wie die Berufsfachschule für Kinderpflege und der Fachakademie für Sozialpädagogik weiter verspricht.