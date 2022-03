Berufe bei der Polizei

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit diesem Slogan wirbt die Bayerische Polizei für eine Ausbildung zu den verschiedenen Polizeiberufen. Um unseren Neuntklässlern hierfür interessante Einblicke in die Arbeit und die verschiedenen Tätigkeitsfelder der Polizei zu geben, war am 18. März Herr Matthias Merkle, Polizeihauptmeister und Einstellungsberater des Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, zu Gast an unserer Schule.

Als Erstes wurden die Voraussetzungen für die Zulassung zur Ausbildung durchgesprochen, welche die Schüler*innen nahezu alle selbst erarbeiten konnten, wie beispielsweise die Mindestgröße, eine gesundheitliche Eignung oder ein makelloses Führungszeugnis. Wenn diese Grundvoraussetzungen gegeben sind, kann man sich bei der Polizei zu einer sogenannten „Eignungsprüfung“ anmelden, für welche die Schulnoten sogar zweitrangig sind.

Nach der erfolgreichen Bewältigung von Sprachtest, Sportprüfung und Bewerbungsgespräch kann es dann mit der Ausbildung losgehen. Diese dauert zweieinhalb Jahre und behandelt Themen aus den Bereichen Recht, Praxis und Persönlichkeitsbildung. Nach dieser Grundausbildung zeigte der Einstellungsberater die verschiedenen Berufsmöglichkeiten eines Polizisten auf, wie die Bereitschafts-, Kriminal- und Wasserschutzpolizei, Diensthunde-, Reiter- und Hubschrauberstaffel oder auch das Spezialeinsatzkommando (SEK). Nach der Ausbildung stehen also viele Wege offen, sich zu spezialisieren oder auch bei der Polizei direkt noch zu studieren und somit die nächsthöheren Qualifikationsebenen zu erreichen, welche sich natürlich auch im Verdienst und der Ansammlung der Dienstgradabzeichen in Form von Sternen auf der Uniform des Polizisten wiederfinden.

Aufgrund des fundierten Einblicks in die Welt der Polizei ist es wünschenswert, dass auch der/die ein oder andere Schüler*in sich für eine Ausbildung bei der Polizei berufen fühlt und somit in Zukunft für unsere Sicherheit sorgt.