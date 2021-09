Bertram Meier zu Gast bei der Friedensklima Ausstellung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Ökumenischen Tag der Schöpfung weilte der Augsburger Bischof in Lindau auf der Gartenschau. Nach einem Mittagsgebet, bei dem das Wasser als lebenswichtiges Element im Vordergrund stand, besuchte Bertram Meier auch die Ausstellung „FriedensKlima! 17 Ziele für Gerechtigkeit und Frieden“ und sprach mit den Aktiven. Auf Initiative des Vereins „Friedensregion Bodensee“ und der katholischen Friedensbewegung pax christi mit den Friedensräumen Lindau wurde diese Ausstellung eigens für die Gartenschau erarbeitet. Kein Hunger, keine Armut, Gesundheit für alle, sauberes Wasser, Maßnahmen zum Klimaschutz – um nur einige Ziele zu nennen. Friede stellt das 16. Ziel dar, das hier in Lindau im Mittelpunkt steht. Bischof Bertram zeigte sich beeindruckt von der ansprechenden Gestaltung. Er ermunterte die Macherinnen und Macher, sich mit diesem Projekt um den Schöpfungspreis des Bistums Augsburg zu bewerben.