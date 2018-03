Bernd Wucher: „Es wird um jeden Zentimeter Eis gehen“

Zweimal kämpfen die EV Lindau Islanders an diesem Wochenende im Play-off-Viertelfinale um den Verbleib in der Eishockey-Oberliga Süd an. Vor den Start der „Best of seven“-Serie am Freitag (erstes Spiel bei Redaktionsschluss nicht beendet) sprach Peter Schlefsky mit dem EVL-Vorsitzenden Bernd Wucher.

Wie nervös sind Sie vor Beginn der Viertelfinalserie?

Überhaupt nicht. Ich bin im Moment bei fast jedem Training im Stadion und sehe die Vorbereitung mit Mike Muller. Die Jungs arbeiten unter ihm sehr, sehr hart. Man merkt auch, dass sich die Mannschaft mehr und mehr festigt, die Körpersprache stimmt. So gesehen, brauche ich nicht nervös zu sein. Natürlich wissen wir alle, dass Play-offs von der Taktik geprägt und daher in gewisser Weise auch eine Kopfsache sind. Nun gilt es, dass das Team die Play-off-Erfahrung, die vor allem der Kern der Mannschaft in den vergangenen Jahre sammeln konnte, jetzt aufs Eis bringt.

Das Heimrecht in der Viertelfinalserie liegt beim HC Landsberg. Ein großer Nachteil aus Ihrer Sicht?

Das ist natürlich schade. Dennoch bin ich nicht traurig, dass wir am Freitagabend auswärts antreten müssen. Dadurch lastet der Druck zuerst auf Landsberg. Am Sonntag haben wir dann unsere Heimspiele. Die EVL-Eishockeyfans bevorzugen den Sonntagstermin, weswegen ich zu Hause mit vielen Zuschauern rechne. Nicht vergessen darf man natürlich auch, dass beide Spielorte sehr nahe beieinander liegen. Dieser Derbycharakter wird zusätzlich für viel Interesse sorgen, sowohl bei den Spielen in Lindau als auch in Landsberg.

Warum lief es vor allem nach der knapp verpassten Oberliga-Meisterrunde nicht so rund?

Was wir in der Tat ganz schlecht verkraftet haben, waren die nicht erreichten Play-offs der besten acht Oberligisten. Letztlich fehlte vor allem das nötige Selbstvertrauen. Jetzt sehe ich aber eine Lindauer Mannschaft im Training, die sich hier auf einem guten Weg befindet. So werden wir dann auch die Serie bestehen können.

Auf welchen Gegner muss sich Lindau beim HC Landsberg einstellen?

Das ist ein Gegner, der sehr euphorisiert ist. Das betrifft auch das gesamte Umfeld, das wirklich toll ist. Sowohl die Zuschauerzahlen in Landsberg als auch die geleistete Nachwuchsarbeit gehen nach oben. Der HC hat sich mit einem jungen Team, in welchem auch erfahrene Spieler eingebettet sind, einen Namen gemacht. Und Landsberg hat immer ein glückliches Händchen mit der Auswahl der Kontingentspieler bewiesen. Ich rechne damit, dass es vor allem in Landsberg um jeden Zentimeter Eis gehen wird. Die kämpfen bis zur letzten Sekunde.

Wagen Sie eine Prognose für den Ausgang des Play-off-Viertelfinals?

Es werden Spiele mit sehr knappen Verläufen sein. Ich gehe von sechs Spielen aus. Mir müssen uns darauf einstellen, dass, sollten wir gewinnen, dies mit einem Tor Vorsprung oder gar im Empty net (bei herausgenommenem Torhüter, Anmerk. d. Red.) passieren wird.