Berliner Platz: Stadt Lindau bietet Workshop für Stadträte an

Die Stadtverwaltung bietet am Mittwoch, 28. Februar, einen Workshop für Stadträte zur Verkehrsplanung am Berliner Platz an. Interessierte Bürger können ab 17 Uhr im Alten Rathaus zuhören.

Der Verkehrsknoten Berliner Platz sei schon im Bestand nicht leistungsfähig, schreibt die Stadtverwaltung. Wegen der in zwei Jahren bevorstehenden Bahnhofsinbetriebnahme in Reutin sei es dringend erforderlich, die Verkehrssituation am Knoten Berliner Platz zu verbessern und die gute Erreichbarkeit des neuen Bahnhofs für alle Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Neben der Bahnhofserschließung soll auch die Erreichbarkeit des Lindauparks und des nördlich davon geplanten „Vier-Linden-Quartiers“ verbessert werden.

Eine Arbeitsgruppe hat die Thematik seit Herbst 2017 nochmals grundlegend geprüft und mit Unterstützung eines Verkehrsplanungsbüros weitere Lösungsvarianten erarbeitet. Bei einem Workshop sollen nun die neuen Überlegungen den bisher erarbeiteten Varianten vergleichend gegenübergestellt und von den Stadträten diskutiert werden.

Laut der Pressemitteilung erhalten die Teilnehmer zunächst einen Überblick über das Projekt und die Ziele des Verkehrskonzepts. Im Anschluss werden die Ergebnisse der Arbeitsgruppe sowie die „Übergangslösung“ (ab Bahnhofseröffnung) vorgestellt. Nach dem Tagesordnungspunkt „Städtebaulicher Wettbewerb“ folgt eine Diskussion der Workshopteilnehmer.