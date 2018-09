Bereitschaftspraxis öffnet am 25. September

Die Bereitschaftschaftspraxis Lindau eröffnet am Donnerstag, 25. September, in der Friedrichshafener Straße 80a. Sie ist dann mittwochs und freitags jeweils von 16 bis 21 Uhr besetzt sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 9 bis 21 Uhr. Telefonisch können Patienten den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der bundesweit einheitlichen Nummer 116 117 erreichen.