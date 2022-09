Berauscht unterwegs: Polizei zieht zwei junge Männer aus dem Verkehr

Nach einer Polizeikontrolle durften zwei junge Männer zu Fuß nach Hause gehen. E-Scooter und Auto mussten stehen bleiben. Mit was sie jetzt zu rechnen haben. Wie die Lindauer Polizei mitteilte, kontrollierte sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 25. September, Verkehrsteilnehmer. Gegen 00.24 Uhr stoppten die Beamten am Europaplatz einen 21-jährigen Lindauer, der mit seinem E-Scooter von der Insel gekommen war. Bei der Kontrolle bemerkten sie deutlichen Alkoholgeruch. Eine Messung mit dem Alkomat ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,24 Promille.

Hat er Drogen genommen?

Kurze Zeit später kontrollierten die Polizisten am Europaplatz einen 19-jährigen Lindauer, der mit seinem Auto inselauswärts unterwegs war. Er zeigte laut Polizei drogentypische Auffälligkeiten.Beide Männer mussten eine Blutprobe abgeben. Zudem wurden die Weiterfahrten mit dem E-Scooter und mit dem Auto unterbunden. Den 21-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, den 19-Jährigen ein Bußgeldverfahren wegen Führens eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss.