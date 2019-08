Berater helfen bei Gesundheitsfragen weiter

Im Prozess nach der tödlichen Bajonettattacke von Ravensburg ist ein Urteil gefallen: Der Angeklagte muss wegen Mordes lebenslänglich ins Gefängnis.

Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Ravensburg sah es am Montag als erwiesen an, dass der 34-jährige Rumäne am 31. Januar 2019 seinen Nebenbuhler in einer Dreiecksbeziehung mit einer Stichwaffe, die in der Regel auf ein Gewehr aufgesteckt wird, getötet hat. Der 46-jährige Deutsche starb noch am Tatort an seinen Verletzungen.