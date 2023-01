Benefizkonzert in St. Josef

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Corona-Pause konnte in diesem Jahr die traditionelle Weihnachtsmusik zum 40. Mal stattfinden. Am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages zauberten neun Lindauer Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Hans Vogel eine festliche Stimmung in die Kirche St. Josef. Auf Violine und Violoncello, Horn und Trompete, Orgel und Gesang wurden europäische Weihnachtlieder und Werke von Bach, Brahms, Guilmant, Haas, Mozart, Teleman und anderen vorgetragen. Der Erlös aus den Spenden geht an bedürftige Lindauer Familien. Herzlichen Dank dafür! Foto: Pfarreiengemeinschaft Lindau-Insel