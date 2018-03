Ben sucht ein Zuhause

„Ben“ ist Anfang Januar ins Tierheim gekommen, da ihn seine Besitzer nicht mit in die neue Wohnung nehmen durften.

Im Normalfall hat „Ben“ ein dickes Fell, doch er wurde gerade geschoren. „Ben“ gehört zur Rasse „Pastor Garafiano“, auch unter dem Namen spanischer Schäferhund bekannt. Geboren ist der Hütehund im Dezember 2007, doch er ist trotz seines Alters noch recht fit und geht gerne noch kurze Runden spazieren. Der gutmütige aber auch eigenwillige Hund fährt gerne Auto und hätte in seinem neuen Zuhause am liebsten auch einen Garten zum Rumtollen. Der Rüde sollte nicht als Zweithund gehalten werden, da er sich mit Artgenossen nicht so gut versteht. Wer den Hund kennenlernen will, kann sich telefonisch mit dem Tierheim Lindau, 08382 / 7 23 65 in Verbindung setzen. Weiter Infos rund ums Tierheim gibt es im Internet unter www.tierheim-lindau.de Foto: Erika Nerb