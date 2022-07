Ben Bandlow erschwimmt zwei Bronzemedaillen

Der Lindauer Schwimmer Ben Bandlow hat seine Fähigkeiten auch bei der bayerischen Jahrgangsmeisterschaft im Freibad Rosenheim unter Beweis gestellt. Beim Saisonhöhepunkt der Nachwuchsschwimmer am vergangen Wochenende erkämpfte sich der Brustspezialist zweimal die Bronzemedaille. Startberechtigt war er aufgrund seiner Leistungen bei den schwäbischen Meisterschaften.

Von Freitagnachmittag bis Sonntagabend ermittelten insgesamt 780 Athleten aus 76 Vereinen ihre Meister. Bandlow vom TSV Lindau startete dabei über drei Strecken. Um sich an das Wettkampfbecken zu gewöhnen, nutzte er die 200 Meter Lagen zum Einschwimmen. „Schließlich war dies die erste bayerische Einzelmeisterschaft für den 10-Jährigen und so konnte er seine Konkurrenz erstmals abchecken“, heißt es in der Vereinsmitteilung. „Ben meisterte seine Aufgabe mit Bravour: Er steigerte seine Bestzeit erneut und schlug nach 3:14,79 Minuten an, was Platz elf bedeutete.“ Seit seinem ersten Wettkampf auf der Langbahn bedeutete das eine Steigerung von etwa 16 Sekunden.

Beachtenswerte Resultate

Damit war der Brustspezialist für seine beiden Hauptstrecken gerüstet. Sowohl über 200 Meter als auch auf der halben Distanz führte zwar kein Weg an zwei Schwimmer von der SG Mittelfranken vorbei, aber Bandlow reihte sich in beiden Strecken direkt dahinter ein und sicherte sich somit jeweils die Bronzemedaille. Beide Male erschwamm er sich mit 3:27,65 Minuten und 1:34,97 Minuten neue persönliche Bestzeiten. „Diese beiden Stockerlplätze sind vor allem deshalb beachtenswert, da die meisten Konkurrenten bereits wesentlich mehr wöchentliche Trainingseinheiten absolvieren können“, so der TSV Lindau. „Nun darf aber auch Ben Bandlow erst einmal die verdiente Sommerpause einlegen, bevor er im September wieder mit dem Aufbautraining in die neue Saison startet.“