Beleidigt, bespuckt und gewürgt: Zwei Frauen streiten auf dem Kinderfest wegen Video

Zwei Frauen haben sich auf dem Kinderfest am Abend in die Haare bekommen. Erst die Polizei konnte die beiden wieder trennen – und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein. In der Nacht davor machte außerdem jemand das Auto eines Schaustellers und ein Fahrrad kaputt.

Im Mittelpunkt des Streits der beiden Frauen stand ein Videos. Das soll die 55-Jährige von der Tochter der 28-Jährigen auf dem Festplatz an der Schulstraße gegen halb 11 gemacht haben. Die Mutter forderte deshalb die andere Frau auf, das Video zu löschen. Dann kam es zu dem Streit. „Beide Frauen gaben an, gegenseitig beleidigt, bespuckt und sogar gewürgt worden sein“, heißt es von der Polizei.

Polizei bringt die Frauen auseinander

Erst als die Polizei kam, habe sie die beiden trennen können. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigungen und Körperverletzungen gegen die Frauen ein. Die beiden Frauen hatten Alkohol getrunken. Die 28-Jährigen hatte laut Polizei eine Promille im Blut, bei der 55-Jährigen über zwei Promille.

Unbekannter beschädigt Firmenauto und Fahrrad

Außerdem rief ein Schausteller am Mittwoch bei der Polizei an, weil jemand an seinem Firmenauto die hintere Scheibe eingeschlagen hat. Passiert sein muss das laut Polizei zwischen Dienstagabend 20 Uhr und Mittwochmorgen sechs Uhr. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf 2000 Euro.

Im gleichen Zusammenhang habe noch eine Radfahrerin eine Sachbeschädigung an ihrem die ihr Rad am Milchpilz am Sina-Kinkelin-Platz in der Nacht abgestellt hatte. Dieses war dann am Mittwochmorgen ebenfalls beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass für beide Taten der gleiche Täter verantwortlich ist.