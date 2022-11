Beitrag des BOGY am Volkstrauertag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit vielen Jahren würdigt das Bodensee-Gymnasium (BOGY) den Volkstrauertag durch Schülerbeiträge. Dieser besondere Tag im November, an dem an das Leid so vieler Menschen in den beiden Weltkriegen gedacht wird, darf nie in Vergessenheit geraten. In unseren Tagen hat dieser Gedenktag auf ganz traurige Weise an Aktualität gewonnen. Nicht weit von uns entfernt sterben in der Ukraine täglich Menschen oder erleiden Unsägliches. Viele sind zu uns gekommen, um in Sicherheit zu sein oder um eine neue Heimat zu finden. Das Bodensee-Gymnasium hat von Anfang an seine Pforten aufgemacht, um den Kindern und Jugendlichen einen Halt zu geben.

Diesmal waren es am Volkstrauertag fünf Schülerinnen und Schüler, darunter drei ukrainische Kinder, die unter dem Schuljahresmotto „Zusammenwachsen“ ihre Wünsche für die Zukunft, ihre Gedanken und Hoffnungen formulierten. Eingangs erklärte Lina Akgün (11): „Eine Schule ist ein Kompass für die künftige Generation. Daher beschäftigt sich das BOGY auf ganz unterschiedliche Weise mit diesem Motto. Am Tag der Kulturen im Juni 2023 wird es darum gehen, unsere Vielfalt zu zeigen. In Ausstellungen und Workshops, aber auch beim gemeinsamen Kochen, Spielen und Tanzen werden wir unsere Vielfalt erfahren und bewundern. Denn viele Schülerinnen und Schüler kommen aus anderen Ländern. Deutschland ist oft noch nicht ihre Heimat, aber wir können alle mithelfen, dass wir ihnen eine Heimat geben. Unsere Mitschülerinnen und Mitschüler aus der Ukraine haben kleine und große Wünsche so wie wir. Diese zu kennen, ist ein Anfang.“

Ihr Wunsch sei es, die ukrainischen Kinder besser kennenzulernen und dass das neue Theaterstück zum Thema „Vielfalt“ Erfolg werde. Frieden wünsche sie sich und dass niemand in Angst leben müsse. Nikita Pavlovs (11) stimmt ein: „Ich wünsche mir Frieden auf der ganzen Welt. Alle Menschen sollen gleiche Rechte haben.“ Dass der Krieg vorbei ist, sie Deutsch lernen und das Bodensee-Gymnasium weiter besuchen dürfen, das wünschen sich die Ukrainer Voldodymyra (10) und Anton Berezhanskyy (10). Die Großeltern, die Freunde und Tiere möchten sie wiedersehen, die sie in der Ukraine zurücklassen mussten. Und mit der zehnjährigen Adelina Astakhova schließt sich der Kreis: „Ich wünsche mir, dass unsere Wünsche wahr werden, dass wir zusammenwachsen und Freunde werden.“ Das Bodensee-Gymnasium hat sich auf den Weg gemacht.